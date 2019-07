Piano di Sorrento, negozi in via San Michele: ripartono gli incentivi per i giovani imprenditori

Il Comune di Piano di Sorrento riprova a mettere all’asta la gestione di tre negozi in via San Michele. Nei mesi scorsi le aste erano andate deserte e quindi c’era stato un nulla di fatto. Ricordiamo che l’asta pubblica per la locazione dei tre locali sfitti ha visto un ribasso del precedente valore del canone posto a base d’asta del 10%, ovvero un canone mensile a base d’asta di € 607,50, corrispondente ad canone annuo di € 7.290,00. Il termine ultimo era lo scorso 17 giugno.

E’ stata reiterata l’asta pubblica per la locazione dei locali ribassando il precedente valore del canone posto a base d’asta del 10% e ora si parla di un canone mensile da porre a base d’asta di € 546,75, corrispondente ad canone annuo di € 6.561,00.

Ricordiamo che l’amministrazione comunale prevede dei benefici sia per quanto riguarda il fitto dei locali, sia per quanto riguarda il pagamento delle imposte. Gli interessati devono avere tra i 18 e i 29 anni, mentre i giovani genitori massimo 35 anni; previsti benefit per i disoccupati da almeno 12 mesi (di almeno 50 anni di età) e donne disoccupate da almeno 24 mesi.