Piano di Sorrento, maxi parcheggio in Via San Michele. Accordo con Vico Equense

Siamo solo agli annunci, ma sembra essere pronto a decollare il progetto del maxi parcheggio in via San Michele, a Piano di Sorrento. Sulla realizzazione del parcheggio interrato a rotazione, con riqualificazione dell’area verde circostanze, hanno trovato l’accordo le amministrazioni di Piano e quella della limitrofa Vico Equense, con quest’ultima impegnata a definire una valutazione tecnico-economica per erogare 1,8 milioni di euro, sottoponendo poi lo schema di convenzione all’aula consiliare. Proprio la Regione Campania, chiamata a finanziare parte dell’intervento per l’edificazione del parcheggio multipiano a rotazione, ha previsto che un ente terzo come il comune di Vico Equense debba fornire una valutazione.