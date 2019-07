Piano di Sorrento la Paleomusica a Villa Fondi con De Caro e la Budetta che guida anche la Certosa di Padula. Villa Fondi è diventata scenario di grandi eventi culturali , ma anche di intrattenimento e canori, grazie alla volontà dell’amministrazione Iaccarino con l’assessore alla cultura Cilento e il funzionario-giornalista Giacomo Giuliano. Ieri sera Stefano De Caro ha presentato per la prima volta al pubblico questo strumento a corde, conosciuto come Il vaso a forma di guscio di noce, e, attraverso la ricostruzione di uno strumento a corde dell’età del rame, verrà addirittura sperimentato il suo suono insieme a docenti di archeologia dell’Università di Roma.

A seguire poi lo Straordinario spettacolo di rappresentazione sperimentale con suoni e musiche della natura, della preistoria e dell’antichità con il paleomusicologo Walter Maioli e con Melissa Costanza e Giuliana Gorga dell’Associazione “Il Centro del Suono “ del Gruppo Synaulia, uno spettacolo davvero unico !

Il prestigio di Villa Fondi e del suo museo archeologico , valorizzato da recenti interessanti mostre in sinergia con l’amministrazione Iaccarino, cresce sempre di più, la Budetta ora è alla guida anche della Certosa di Padula, divisa fra le province di Napoli e Salerno in due location da favola. Insomma sono lontani i tempi in cui si parlava di privatizzazione e sotto utilizzazione della struttura, anche se c’è ancora molto da fare, lo spazio viene utilizzato per manifestazioni sempre interessanti, da quelle di nicchia a quelle popolari, con giusto equilibrio ed intelligenza organizzativa. Stasera abbiamo Francesca Maresca, una garanzia, nella sezione eventi di Positanonews tutte le manifestazioni

