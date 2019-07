Piano di Sorrento. La fuga di un serpente verso Corso Italia viene interrotta dalle ruote di una macchina che lo uccidono

Piano di Sorrento. Intorno alle 18.30 è stato rinvenuto un serpente a Via Gennaro Maresca, nei pressi del negozio “Mille bolle blu”, a poche decine di metri dal centralissimo Corso Italia. E’ estremamente difficile che dei serpenti raggiungano il centro abitato e questo ha destato anche molta curiosità. Il rettile è probabilmente fuggito da qualche giardino poco distante, forse spaventato dal movimento di questa mattina quando in alcuni terreni della zona sono stati effettuati lavori di pulizia. Purtroppo la sua fuga ha avuto vita breve perché qualche macchina l’ha inavvertitamente schiacciato uccidendolo. Peccato che nessuno se ne sia accorto in tempo in modo da poterlo catturare e riportare in qualche giardino evitando che facesse una fine così brutta.