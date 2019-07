Piano di Sorrento. Incidente sul viadotto. La testimonianza “Salvi per miracolo, non usate i cellulari alla guida potete uccidere!” Un tamponamento a catena, un camion che finisce dietro a una famiglia che ha rischiato la vita “A me non si è aperto neanche l’airbag , a bordo mio padre cardiopatico, il risultato è che siamo finiti in ospedale, abbiamo ancora contusioni e uno choc incredibile, oltre all’auto distrutta.. voglio che si sappia, non bisogna usare il cellulare alla guida, potevamo morire in tre” . Come è andata con i soccorsi? “E’ stata una tragedia perchè abbiamo chiamato polizia e carabinieri in una situazione infernale, poi sono arrivati due vigili di Castellammare di Stabia e siamo andati in ospedale. Voglio che si sappia cosa si può provocare e cosa si rischia a usare il cellulare alla guida. Noi siamo salvi per miracolo, ma con una stagione rovinata e mio padre sta malissimo”