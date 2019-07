Piano di Sorrento. Inaugurati i lavori per i marciapiedi di piazza Cota . VIDEO

Piano di Sorrento – Dopo tre mesi e più sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria ed i marciapiedi di piazza Cota hanno un nuovo volto.

Infatti il 1 aprile iniziarono i lavori dapprima che riguardavano i marciapiedi delle aree circostanti ed antistanti la Casa Comunale, e poi nell’area centrale alla piazza, dove sono ubicati il monumento ai caduti e le aiuole.

La pavimentazione che era di asfalto colato è stata sostituita con i cubetti di pietra naturale lavica, ma inoltre sono stati eseguiti anche dei lavori che hanno riguardato il cordolo delle aiuole, il sistema di irrigazione, l’illuminazione e riattivata la fontana del monumento ai caduti. Infatti dove ora esso è situato negli anni ’60, ’70 ed ’80 del secolo scorso vi era una vasca d’acqua con due zampillanti fontane, e di sera ci erano anche di giochi di luce.

Le folate di vento davano un tocco frizzante all’inaugurazione del restyling del marciapiede con il taglio del nastro da parte del sindaco Vincenzo Iaccarino, che nel suo discorso ha ribadito che “erano quarant’anni che non si attuava un restyling che potesse permettere ai cittadini di poter passeggiare con sicurezza e tranquillità in questa piazza. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con me, con l’amministrazione che creduto con me in questa opera”.

Ma ora bisogna avere un certo “rispetto”, perché c’è “bisogno dell’aiuto di tutti noi e tante cose non si possono fare, è un luogo di aggregazione dove si possono scambiare delle chiacchiere. L’aiuto che vi chiedo e quello di aiutarmi a mantenere questa piazza come la vede oggi, ci possiamo riuscire”.

Ha confermato che sono in attuazione i restyling dei marciapiedi antistanti la basilica della Santissima Trinità, poi ci saranno quelli dei marciapiedi della città, i lavori che dapprima riguarderanno le strade della parte alta della città e poi quelle della parte bassa.

Un restyling che non finirà qui, che sta cercando di rendere più decorosa la cittadina costiera, anche con le fioriere che sono state installate sui marciapiedi lungo il corso Italia nei giorni scorsi.

Le foto a corredo dell’articolo sono di Giuseppe Spasiano

Video Sara Ciocio