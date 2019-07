Piano di Sorrento. Fra Piazza Cota e Recalcati , decine di rimozioni e multe VIDEO

Piano di Sorrento. Fra Piazza Cota e Recalcati , decine di rimozioni e multe. In piazza Cota svariate rimozioni di ciclomotori, per cui , oltre alla multa, si è costretti a pagare il carro attrezzi e il parcheggio forzato, in Via delle Rose e a Villa Fondi, con l’accalcamento per Recalcati, una vera e propria folla femminile, solo la multa, un ingresso costato sui 30 euro, se si paga entro cinque giorni…. Dunque manifestazioni che in parte hanno portato soldi in cassa al Comune per i malcapitati che hanno sostato in divieto.