Piano di Sorrento. Edilizia acrobatica in via delle Rose. Video esclusivo di Positanonews

Piano di Sorrento nasce un nuovo sistema per intervenire sui fabbricati. Questa mattina a piazza delle Rose, seguito in diretta da Positanonews con il Geometra Matteo Calabrese e l’amministratrice di Positanonews Maria Amendola, gli operai specializzati si sono messi all’opera su una palazzina. I ragazzi ovviamente fanno una formazione continua e aggiornamenti ogni mese per poter lavorare al meglio.