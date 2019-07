Piano di Sorrento, controlli della Capitaneria al porto. Sanzionate occupazioni demaniali irregolari

Giornata di intensi controlli al porto di Piano di Sorrento. Il personale militare del Locale Ufficio Marittimo diretto dal maresciallo Paolo Avallone, hanno sottoposto a controlli le concessioni demaniali marittime nell’area di Marina di Cassano, rilasciate per finalità turistico-ricreative e destinate a ormeggio per unità di diporto.

Sette sono state le sanzioni elevate a coloro che hanno occupato uno specchio acqueo superiore a quello detenuto (secondo l’ex art 1164 Codice della Navigazione), per uso difforme della concessione rispetto al titolo rilasciato, per non aver assicurato i posti di ormeggio per unità in transito previsti dalla normativa vigente.

Inoltre gli uomini della Capitaneria hanno riscontrato che un individuo utilizzava la propria unità da diporto abusivamente, per effettuare attività di noleggio: anche in questo caso il concessionario è stato sanzionato.