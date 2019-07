Piano di Sorrento, Consiglio Comunale vota per non far chiudere chiesa di Santa Teresa

Si è tenuto nella giornata di ieri il Consiglio Comunale di Piano di Sorrento, convocato presso la sala consiliare ubicata al II piano della Casa Comunale, in sessione straordinaria alle ore 18.

Diversi gli argomenti trattato. Oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, il sindaco ha fatto delle comunicazioni in merito all’analisi delle disponibilità finanziarie rinvenienti da precedenti interventi di opere e lavori pubblici. Si è affrontato anche il tema della surroga del consigliere dimissionario Cappiello, sostituito da Serena Irolla.

Ma sicuramente uno dei temi fondamentali affrontati è stato quello dell’Ordine dei Carmelitani presso la chiesa di Santa Teresa. Come avevamo già riferito, il Comune di Piano di Sorrento si è attivato per cercare di salvare la Chiesa di Santa Teresa. Pare che il primo cittadino abbia in mente di adottare una soluzione del 1633. La Casa Generale dei Carmelitani Scalzi stabilì che due frati erano troppo pochi per poter gestire l’edificio e il convento. Tanti sono stati quelli che hanno protestato per questa decisione ed è anche partita una raccolta firme contro la chiusura: in 7000 hanno espresso parere contrario. Seguendo la volontà di tantissimi cittadini, il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine del giorno, con voti all’unanimità, per cercare di non chiudere la chiesa in questione.