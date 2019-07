Piano di Sorrento: Concorso già assegnato per il Comandante dei vigili? L’accusa di “Insieme per Piano”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera in redazione di “Insieme per Piano” , lettera inviata a Positanonews e all’ANAC, curiosamente in cartaceo

Egregio signor Cinque. Le scriviamo questa lettera, certi che in nome del dovere di notizie, lei pubblichi la presente. Il comune indice bando l’istruttore di polizia municipale, ma stranamente questo posto è stato lasciato libero al 100% da un pensionato. Stranamente, però, per il concorso il posto viene ridotto al 75%. Tale riduzione ha un motivo molto semplice: l’indetto concorso nella cittadina di Pimonte, dove, come ben saputo, vengono condivisi anche gli ex politici carottesi. Lei mi chiederà e quindi? La risposta è molto semplice: il secondo vincitore del precedente concorso che si svolto a Pimonte ha preso il posto qui a Piano di Sorrento, avendo la seconda classifica più alta. Quindi è stato già assunto. Altri non è che il giovane maresciallo già in servizio nel comando di Piano di Sorrento.

La lettera continua con delle considerazioni che abbiamo scelto di non pubblicare. A dir il vero già è stato scritto e previsto che al posto di Porreca dovrà venire Galano, vincitore a Pimonte, previsioni fatte ampiamente da blog e giornali cartacei e online, quindi riportiamo anche la lettera

Diciamo che di scelte politiche si parla a Piano , ma anche a Sorrento, dove potrebbe subentrare Rosa Russo da Massa Lubrense, mentre Coppola è stato nominato vice a sorpresa, a Piano di Sorrento il nome di Galano è stato scritto e riportato, dopo tanti social, anche su Positanonews.

Cosa pensare di questa lettera? Una guerra interna? L’opposizione politica che non si palesa e manda lettere anonime? Ma poi perchè ancora oggi con le lettere scritte e stampate mandate via posta?

