Una immagine che fa davvero quasi male al cuore. Sta girando sui social una foto che vede decine di turisti che, affranti ed esausti, attendono il treno della Circumvesuviana alla Stazione di Piano di Sorrento, direzione Napoli. Un’attesa che sarebbe durata, stando a quanto abbiamo letto, non meno di 50 minuti. Un’eternità, per un territorio turistico come quello della Penisola Sorrentina e lo stesso capoluogo campano. Ma davvero bisogna fare queste magre figure con chi decide di visitare la nostra terra? Ovviamente, il problema non è assolutamente minimamente imputabile al Comune di Piano.

Qualcuno sui social si domanda: “Che figura ci facciamo col resto del mondo? E noi che ci abitiamo, non contiamo nulla? I ragazzi che vanno all’università, i pendolari…”.

Intanto, De Gregorio, numero uno EAV, ha annunciato che non ci saranno neanche le corse notturne d’estate delle quali si era parlato. “Siamo veramente avviliti -ha commentato Sergio Fedele dell’ABBAC- Un servizio che avrebbe finalmente dato una soluzione all’imbarazzante e gravissima situazione che vede l’assenza di mezzi pubblici che colleghino i Comuni della Penisola Sorrentina nelle ore in cui è altissimo nel periodo estivo il flusso di residenti e turisti”.