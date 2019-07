Piano di Sorrento, cavi Enel ad altezza uomo: pericolo per i bambini in piazza Mercato

Pericolo a Piano di Sorrento. In piazza della Repubblica, anche nota come Piazza Mercato, ci sarebbe una situazione abbastanza pericolosa per i bimbi che spesso giocano. Oltre a intonaco penzolante da diversi balconi e muri, ci sono persino dei cavi Enel scoperti ad altezza uomo.

A segnalare la cosa è Charly 57, sempre attento a determinate situazioni.

“Ho raccolto questa segnalazione di ieri sera dalla nostra attenta Mariella, oggi alle 15.00 ho fatto un sopralluogo fotografico, in pomeriggio mi appresto a una dettagliata segnalazione alle Autorità competenti per una messa in sicurezza del posto . Intanto invito i genitori di evitare di lasciar giocare i bambini in questo luogo come è successo ieri sera, oltretutto con dei cavi Enel altezza critica. Vi prego la Prevenzione è l’unica strada per no piangere grazie”.