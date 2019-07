Piano di Sorrento, campagna per smaltire la carta: premi a chi consegna cartoni di pizza

Piano di Sorrento. Una campagna a premi per ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati e la frazione organica. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale di Piano di Sorrento in collaborazione con Comieco, il consorzio per il recupero ed il riciclo di imballaggi a base di cellulosa, e curata da Penisolaverde, la società che si occupa di raccolta e smaltimento della spazzatura.

Il Comune ha deciso di realizzare una campagna per smaltire con la carta i contenitori, utilizzati per trasportare le pizze a domicilio. Questa scelta arriva in un momento di crisi dei rifiuti, che vedrebbe un rallentamento delle attività degli impianti di stoccaggio. I cittadini sono invitati a chiedere ai pizzaioli di evitare di sporcare i cartoni. Infatti se i contenitori sono puliti o anche solo leggermente unti, possono essere conferiti con la carta, invece se sono molto sporchi vanno nel secco indifferenziato o nell’organico. Pertanto, a partire dal 29 luglio, chi consegnerà al centro di raccolta 10 cartoni per pizze puliti riceverà un premio.

A proposito di centro di raccolta, l’amministrazione avvisa che da ieri e fino a domenica prossima, 28 luglio, a causa di improrogabili lavori di manutenzione l’isola ecologica di Piano di Sorrento resterà chiusa. “Il giorno 25 luglio – fanno sapere dal Comune – sarà possibile esclusivamente per i cittadini, conferire I rifiuti differenziati presso il centro di raccolta di via San Renato, a Sorrento”.