Ieri, nel bellissimo giardino di Zio Sam, abbiamo festeggiato tutti insieme il compleanno della cara Paola, che come tutti sanno è un membro fondamentale di questo giornale.

Ormai i giovedì nel giardino di Zio Sam sono un momento unico e pieno di gioia, dove poter mangiare della buonissima pizza e bere una bibita in compagnia con della ottima musica.

Piano di Sorrento: Buon Compleanno Paola! Una super festa nel giardino di Zio Sam









La serata di ieri è stata allietata, oltre che dalla voce di Antonio Cinque e musica del maestro Francesco, dalla bella Marialaura, conosciuta da tutti come Shasa Nil, che ha allietato gli ospiti con uno spettacolo di danza del ventre e con musica e balli latini che ha coinvolto tutti, anche gli uomini più pigri e impacciati.

Un piccolo momento teatrale di Grave e Filomena Marturano di Alessandra Aprea e tanto tanto divertimento per grandi e piccini.

Musica, ballo, teatro, cultura e buon cibo sono stati gli ingredienti perfetti di una festa con i fiocchi che stata divertente per tutte le età.

Le specialità casarecce, dalla pizza di tutti i gusti, alle patate biologiche cucinate in tutti i modi e la buonissima rosticceria, oltre che la torta, sono stati fondamentali per gli stomaci e per i palati di tutti!

Complimenti a Pasquale, Antonio e tutto lo staff di Zio Sam per la bellissima serata e per la loro armonia che come sempre ha reso quest’evento perfetto.

Ci aspettiamo tanti altri giovedì così perfetti e unici nel vostro incantevole giardino ai Colli di San Pietro