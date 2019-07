Piano di Sorrento. Poco dopo le 15.00 un autobus EAV partito da Sorrento e diretto a Meta è stato costretto a fermarsi nella salita della Siesta che conduce a Mortora a causa di un avaria dovuta al surriscaldamento del motore con disagi per i viaggiatori costretti a restare bloccati in un orario estremamente caldo. L’autista è sceso dal mezzo ed ha presidiato il tratto stradale gestendo il traffico per evitare problemi. Sul posto nessun vigile che potesse aiutare il povero conducente ma la sua bravura nel gestire il problema ha evitato che potessero crearsi problemi maggiori.