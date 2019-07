Piano di Sorrento. Al Camping dei Pini in piscina H con persone “speciali”. Marco “Domani festeggiamo porto la coca cola per te”. Siamo andati nella piscina più bella e a misura d’uomo che c’è in penisola sorrentina, si arriva qui immersi nel verde e ci si trova in una struttura che ha formato i più grandi campioni della zona. Anche d’estate è aperta e si realizza un bel progetto con la cooperativa Oltre i Sogni . Sono 14 ragazzi che hanno la possibilità di fare attività in acqua, una cosa meravigliosa, lo si vede dai loro sorrisi, purtroppo, e questo è triste, chi è in carrozzella non può partecipare per mancanza di elevatore, a meno che non siano i familiari stessi a prendersi questa responsabilità, criticità che esiste in tutte le piscine della penisola sorrentina e in costiera amalfitana non ne parliamo , basta pensare a Positano, si spera che vada risolta, però questa non è una piscina comunale e fra le private è la più adatta a ben vedere , secondo noi, mentre il mare non è proprio il posto più sicuro. Il problema esiste in tutta la Campania , oltre l’80 per cento delle piscine non sono attrezzate, e sono criticità che ci auspichiamo si risolvano, riguarda l’accessibilità, e faremo di tutto per questo, ma il progetto non è valido , ma validissimo. Il contesto ambientale, la bravura degli operatori, la gioia dei ragazzi. Ho nuotato con loro e ho un invito speciale da Marco “Domani festeggiamo porto la coca cola per te” . Grazie Marco, grazie a tutti, mi è bastato questo per dire grazie a tutti gli operatori e chi ha la volontà di proseguire questo progetto- Domani ci sarò e berrò la coca cola di Marco insieme a voi , non chiamiamoli disabili, sono persone più umane, nessuno senza conoscermi mi ha invitato così a bermi una coca cola insieme a condividere un momento di gioia, ci sarò-