Piano di Sorrento, abbattuti i paletti di via Bagnulo: atto vandalico o incidente?

Un episodio singolare è stato segnalato da un utente su uno dei gruppi tematici di Facebook di Piano di Sorrento. I paletti che il Comune aveva fatto apporre in via Bagnulo per dividere il passaggio pedonale dalla strada sono stati abbattuti. Un lavoro che, a guardare le immagini, parrebbe essere quasi certosino, visto che non è rimasto uno in piedi. Qualcuno ha commentato: “I soliti deficienti li hanno distrutti completamente. Il mondo non ha bisogno di questa gente”.

Tanta rabbia, quindi, per un episodio che sembra più un atto vandalico che un incidente stradale.