Percorso meccanizzato a Sorrento. La risposta dell’ABBAC a Gaetano Milano

Sorrento. Abbiamo ascoltato con attenzione le parole del Dottor Gaetano Milano, che abbiamo sempre apprezzato sia per le sue grandi qualità umane che professionali. Nel nostro intervento-video su Positano News lo abbiamo nominato semplicemente per confermare che è stato lui, con totale disponibilità, a illustrarci la possibilità e la relativa procedura per essere partecipi a un progetto così importante per il territorio. Dunque lo abbiamo ringraziato e lo ringrazieremo sempre per questo. Abbiamo esposto pubblicamente il nostro disappunto perché, ad oggi, nonostante abbiamo trasmesso una email allo Studio Pizzo (studio che ha seguito le procedure per le manifestazioni d’interesse) in cui chiedevamo le motivazioni precise della nostra esclusione (perché al momento di esclusione si tratta), non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Anche dalla “replica” del dottor Milano, si evidenzia che non abbiamo proceduto in modo irregolare e soprattutto che abbiamo rispettato i tempi di presentazione delle documentazioni richieste.

Perché dunque siamo stati esclusi?

Sinceramente non comprendiamo cosa significhi “corto circuito” tra lo studio Pizzo e il rappresentante del nostro Gruppo.

Spero di poterne parlare presto direttamente con il Dottor Milano a cui ho chiedo un appuntamento per chiarire tutti questi aspetti.

Sergio Fedele