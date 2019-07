Penisola sorrentina sicura chiede provvedimenti dopo le morti a Sorrento. Ma i sindaci sono inerti, da Massa Lubrense a Vico Equense, in particolare Sorrento e Sant’Agnello, scenari di morti e feriti di pedoni colpevoli solo di credersi di essere sicuri se attraversano le strisce pedonali, sono centinaia di casi riportati, con dovizia di particolari, video e foto di Positanonews, da anni, ma finora solo chiacchiere e attacchi di “annuncite”.

Pubblichiamo il comunicato di Penisola Sorrentina sicura sperando che abbia ascolto minimo

A seguito della riunione del direttivo dell’associazione vi informiamo dei contenuti che saranno compresi in un documento da protocollare presso tutti i comuni della penisola e recapitare ai corpi di pubblica sicurezza e tutela della sicurezza stradale:

Provvedimenti per deflazione traffico veicolare;

possibilità di istallazione sistemi tipo tutor;

rallentatori ad effetto acustico nei pressi degli attraversamenti pedonali e dei semafori in aggiunta a telecamere di sorveglianza;

impulso alle sanzioni per utilizzo del telefonino alla guida;

ripristino ed aumento semafori a prenotazione.

Ass. Penisola sorrentina sicura