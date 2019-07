Ancora vip in Penisola Sorrentina. E’ arrivata, infatti, anche la splendida Eva Longoria. L’attrice statunitense ha pubblicato sui social una foto che la ritrae in posa con la didascalia: “Mi godo il sole di Capri“. Anche un video la ritrae tra i caratteristici vicoletti della magica isola che ogni anno attira tantissimi vip. L’attrice è arrivata insieme al marito Josè Baston e il figlio Santiago.

La Longoria è divenuta celebre per il ruolo di Gabrielle Solis nella serie TV Desperate Housewives, con cui riceve una candidatura ai Golden Globe per la miglior attrice in una serie commedia o musicale. Eva ha inoltre preso parte a numerose collaborazioni e campagne pubblicitarie. Dal 2006 è ambasciatrice di L’Oréal e, nell’autunno del 2016, disegna una linea di abbigliamento per l’azienda americana The Limited.