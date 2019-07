Penisola Sorrentina, Circumvesuviana notturna: sfuma tutto. “Manca personale”

Sfuma il progetto della Circumvesuviana notturna d’estate per quanto riguarda i collegamenti con i Comuni della Penisola Sorrentina. A rivelarlo è stata proprio l’ABBAC Penisola Sorrentina, che ha pubblicato la risposta di Umberto de Gregorio:

“La motivazione è stata chiaramente esposta in molte occasioni. La indisponibilità del personale viaggiante a fare straordinario. Abbiamo oramai un numero di macchinisti e capotreni assai ridotto e quindi senza il lavoro straordinario non si svolge nemmeno il servizio ordinario. Abbiamo tensioni sindacali che rendono il tutto più difficile. Stiamo tuttavia cercando margini di trattativa per svolgere il servizio​ nel w.e. sulla tratta Vico-Sorrento. Appena abbiamo notizie vi aggiorniamo.”

Queste le parole di Sergio Fedele:

“Siamo veramente avviliti.

Un servizio che avrebbe finalmente dato una soluzione all’imbarazzante e gravissima situazione che vede l’assenza di mezzi pubblici che colleghino i Comuni della Penisola Sorrentina nelle ore in cui è altissimo nel periodo estivo il flusso di residenti e turisti.

Una premessa.

Abbac ha sempre evidenziato che questo servizio notturno non risolve certo la situazione drammatica del trasporto ordinario di Eav nelle ore diurne.

Siamo la voce che con maggiore continuità e determinazione da oltre 1 anno pubblicamente chiede al Presidente della Regione Campania De Luca di convocare il TAVOLO PERMANENTE DELLA MOBILITÀ E DELLA ACCESSIBILITA’IN PENISOLA SORRENTINA alla presenza dei 6 Sindaci dei Comuni della Penisola.

Parallelamente però ritenevamo e riteniamo utile ed efficace risolvere la questione del trasporto notturno che oggi impone a residenti e turisti spostamenti esclusivamente con l’auto aggravando situazioni già insostenibili di traffico e di concentrazione di polveri sottili.

Dunque Eav non può mantenere l’impegno preso e sfuma anche questo servizio notturno.

Una figuraccia incredibile anche con tutti i turisti che, in sede di prenotazione, erano stati rassicurati che avrebbero potuto spostarsi in Penisola con i mezzi pubblici.

In questo modo realmente si distruggono credibilità e serietà, requisiti fondamentali per coloro che operano nel l’accoglienza.

Occorre che Eav almeno organizzi due corse notturne con bus pubblici che colleghino, con relative fermate negli altri Comuni della Penisola, Vico a Sorrento.

Che delusione”.