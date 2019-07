Parte con un grandissimo successo questa nuova edizione Positano Teatro Festival. Noi di Positanonews siamo in diretta dal Teatro Sancarluccio di Napoli per la conferenza stampa.

Quest’anno celebra la sua XVI Edizione con i suoi 13 giorni di rappresentazioni per 16 occasioni di teatro. Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata l’assegnazione del Premio Annibale Ruccello 2019. L’artista Lino Fiorito è l’autore dell’opera del Premio Annibale Ruccello. Il premio sarà consegnato a Renato Carpentieri.

L’evento che si terrà a Positano dal 26 luglio al 7 agosto 2019, vedrà la bella Positano, in Costiera Amalfitana vedrà sei palcoscenici panoramici, ospitare rassegne letterarie, teatrali e culturali.

Stiamo parlando dell’ Anfiteatro Piazza dei Racconti, della Piazzetta della Chiesa Nuova, della Piazzetta di Montepertuso, del Belvedere di Nocelle, del Borgo di Liparlati e de La Garitta.

La rassegna teatrale Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello, sarà diretta da Gerardo D’Andrea, presente questa mattina alla conferenza con il sindaco Michele De Lucia, il vice sindaco Francesco Fusco, gli attori e le comparse che saranno protagonisti degli spettacoli.

D’Andrea offrirà ” uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera”, inaugurando la sua programmazione nello scenario del contemporaneo e suggestivo “Anfiteatro” di Piazza dei Racconti costruito al centro di Positano.

Presentato alla presenza dell’amministrazione De Lucia e di tanti ospiti di fama internazionale, il calendario eventi di questa nuovissima ed imperdibile edizione, che vedrà protagonisti molte piazze e molti teatri della nostra bellissima Città Verticale.

Come ha affermato il sindaco Michele De Lucia, di fronte le diverse telecamere della stampa, anche questa sarà un occasione per presentare la bellezza e la cultura di Positano, sfruttando i punti più belli e panoramici della cittadini per ospitare attori ed attrici di successo.