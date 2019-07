Parte dal porto di Cetara il progetto Marevivo “Decalogo del Diportista”

Parte oggi dal porto di Cetara il progetto di Marevivo Salerno e Costiera Amalfitana “Decalogo del Diportista”, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Salerno.

L’iniziativa, che ha come scopo la promozione di comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente tra i diportisti, prevede l’installazione di pannelli informativi nei portili da diporto del circondario marittimo di Salerno.

I promotori del progetto sono il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Salerno C.V. (CP) Giuseppe Menna, il responsabile di Marevivo Salerno e Costiera Amalfitana Pietro Vuolo e il Capo Servizio Operativo C.F. (CP) Claudia Di Lucca.

La prima installazione è stata effettuata a Cetara, sede della delegazione Marevivo ed alla presenza del titolare dell’Ufficio locale marittimo di Cetara, maresciallo Alfonso Raiola.

Dalle indicazioni per il corretto smaltimento dei rifiuti alla segnalazione di avvistamenti in navigazione, dieci buone pratiche che ogni amante del mare dovrebbe adottare per la sua tutela.

“Il nostro obiettivo è dare la possibilità di avvicinarsi al mare con un approccio consapevole”, spiega Pietro Vuolo. “Chi meglio dei diportisti può dare il buon esempio? Vivere il mare significa creare una profonda connessione con l’ambiente marino e diventare, quindi, naturale ambasciatore del messaggio di protezione e salvaguardia delle nostre acque.”