La Villa Romana di Positano al centro di un importante convegno internazionale dedicato ai dipinti antichi. In anteprima esclusiva assoluta presentiamo la bozza quasi definitiva dell’impegnativo programma del convegno organizzato da ALMA MATER, Università di Bologna, recentemente classificata tra le migliori d’Europa. Le giornate di lavoro dal 9 al 14 settembre si svolgeranno in quattro siti diversi, tutti di valenza strategica per gli studi. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, INSTITUT FRANCAIS DE NAPLES, CENTRE JEAN BERARD, ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI, al MAV di ERCOLANO, e al MAR di Positano.

Siamo particolarmente entusiasti, come cittadini della costiera, perchè la Villa Romana di Positano, a poco più di un anno dalla sua inaugurazione, è riuscita a coagulare intorno a se, uno stuolo di professori di svariate università europee e americane, non solo per la unicità delle sue pitture, ma anche per le avanzatissime tecnologie di monitoraggio, conservazione e preservazione.

PARETI DIPINTE. DALLO SCAVO ALLA VALORIZZAZIONE

Napoli-Ercolano 9-13 settembre 2019

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI, SALA TORO FARNESE

10.30 Saluti istituzionali Introduzione: Paolo Giulierini, Valeria Sampaolo e Antonella Coralini

12.15. Hariclia Brecoulaki (EIE) The Archaeology of Wall-Painting in Greece: Problems and Perspectives

15.00 Sessione I. Fra museo e siti: nuove scoperte e riletture

15.00. Jean-Pierre Brun (Collège de France), Priscilla Munzi (CNRS, Centre Jean Bérard),

Vincenzo Morra (Università di Napoli Federico II), Celestino Grifa*, Chiara Germinario*

(*Università del Sannio)

Un banchetto per l’eternità. Una nuova testimonianza pittorica dalla necropoli di Cuma tra II e I

secolo a.C

15.30. Olga Palagia (Emeritus Capodistrian University)

The Painted "Philosophers'Tomb" at Pella and the Seyen Sages Mosaic from Pompeii: A

Macedonian Interpretation of a Familiar Theme

16.00. Eric M. Moormann (Nijmegen University)

Pompeian Murals Depicted on Post-Pompeian Canvases

16.30. Sara Lenzi*, Paolo Liverani*, Susanna Bracci**, Giovanni Bartolozzi***, Donata

Magrini**, Roberta Iannaccone**, Claudia Noferi* (*Università di Firenze; **CVBC-CNR; ***

FAC-CNR)

Non solo pareti: la pittura su scultura

17.45. In contemporanea: sessione Poster, in presennza degli autori; visita guidata al

Laboratorio di Restauro del Museo, a cura di Marialucia Giacco, e alla Sezione degli

Affreschi, a cura di Valeria Sampaolo

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE, INSTITUT FRANCAIS DE NAPLES, CENTRE JEAN

BERARD

9.00 Saluti istituzionali Sessione II. Memoria e comunicazione: il futuro della pittura

9.30. Monica Salvadori (Università di Padova) et alii

TECT, una banca dati per la pittura antica. Un bilancio a otto anni dall’ avvio del progetto

10.00. Noémie Klein (???), Delphine Burlot (Université de Paris 1)

Les modes de présentation des peintures murales antiques fragmentaires en contexte muséal:

France, Italie et Suisse

10.30. Francesca Bologna (King’s College London)

Grand Designs in Romain Britain

Sessione III. Tecniche, modi, forme: alla ricerca delle mani antiche

11.45. Anne-Marie Guimier-Sorbets (Université de Paris Nanterre, Emérite), Alain Guimier

Guirlandes et rinceaux peints dans le monde grec à l’époque hellénistique : techniques d’exécution,

typologie et signification selon les contextes

12.15. Salvatore Patete*, Italo Muntoni*, Claude Pouzadoux**, Priscilla Munzi**, Annarosa

Mangone*** (*Soprintendenza ABAP di Foggia; **Centre Jean Bérard de Naples; ***Università

di Bari).

L’esperienza del colore ad Arpi

12.45. Fernanda Cavari (Università di Siena), Fulvia Donati (Università di Pisa)

La decorazione plastica di Primo Stile dall'edificio delle Logge di Populonia:

scavo, documentazione, archeometria, restauro e restituzione in Museo.

Sessione IV. Riscoprendo la pittura preromana, fra ricerca e comunicazione

15.00. Matilde Marzullo (Università di Milano)

Pittura funeraria etrusca: un'evoluzione tra simbolo e significato

15.30. G. Adinolfi, Rodolfo Carmagnola (Pegaso s.r.l.), M. Cataldi, L. Marras, V. Palleschi,

Alfonsina Russo Tagliente (Parco archeologico del Colosseo)

Oltrepassare. paesaggi dell’aldilà nella pittura etrusca di V secolo a.C. a Tarquinia.

16.00. Enzo D’Annibale, Emanuel Denetrescu, Daniele Ferdani, Claudia Gioia

Virtual restoration of the Tomb of the Reliefs of Cerveteri: from 3D survey to digital re-painting

16.30. Donato Maniello (Studio Glowarp), Valeria Amoretti (Parco archeologico di Pompei)

Luce sugli inferi: storia di un viaggio nell'Ade narrato nell'affresco dell'Ipogeo del Cerbero di

Canosa.

Sessione IV. Archeologia della morte: il ruolo delle decorazioni parietali

17.45. Silvana Carannante (Parco archeologico dei Campi Flegrei), Dorothée Neyme (Centre Jean

Bérard)

La decorazione dipinta della necropoli di Misenum in località Cappella

18.15. M. Amodio, Carlo Leggieri (???), Norbert Zimmermann (DAIR)

Gli affreschi degli Ipogei funerari di Via S. Maria Antesaecula e di Vico Traetta a Napoli. Dati

inediti e nuove osservazioni

18.45. Rossella Giglio (Parco archeologico di Segesta), Franco Palla (Università di Palermo),

Tommaso Guastella (Soprintendenza per i beni culturali, Trapani)

Lilibeo: l’Ipogeo di Crispia Salvia fra conoscenza, conservazione e comunicazione

19.15. Pascal Burgunder (Université de Lausanne)

Un paradigme de la méthode: le tombeau Feldstein, à Kertch

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE, ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI

9.00 Saluti istituzionali

Sessione V. Ricerca, conservazione e comunicazione: approcci integrati (1)

9.30. Andreina Costanzi Cobau (CCA, Centro di Conservazione Archeologica, Roma)

Prevenire e curare, non restaurare

10.00. Gesualdo Busacca (Stanford University)

The architectural paintings from Catalh.yük and the delicate balance between archaeological

research and conservation

10.30. Michel Fuchs (Université de Lausanne)

Restaurer le fragmentaire: propositions suisses

11.00. Mathilde Carrive (Université de Poitiers), Francesco De Angelis (Columbia University of

New York), Stella Falzone (Accademia delle Scienze di Vienna), Marco Maiuro (Università di

Roma La Sapeinza), Françoise Monier (CNRS), Paolo Tomassini (Ecole Française de Rome)

Dalla didattica alla ricomposizione: il workshop sulle pitture frammentarie dal Macchiozzo di Villa

Adriana

Sessione VI. Archeologie e archeometrie a confronto: un percorso al plurale (1)

12.15. Massimo Cultraro (Università di Palermo), Maria Lucia Guarneri, Lighea Pappalardo,

Claudia Caliri, Francesca Rizzo, Francesco Paolo Romano

Nuove ricostruzioni di pitture parietali nel palazzo miceneo di Pilo: archeologia e archeometria.

12.45. Paolo Barresi (Università Kore di Enna), Maria Lucia Guarneri, Giorgio Ventimiglia, Lighea

Pappalardo, Claudia Caliri, Francesca Rizzo, Francesco Paolo Romano

Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e Domus della Gazzella di Agrigento: Contesti e

metodi a confronto.

Sessione VII. Approcci integrati: il modello spagnolo

15.00. José Miguel Noguera*, María José Madrid, Izaskun Martínez, Víctor Velasco, Irene

Bragantini, Alicia Fernández* (*Universidad de Murcia)

El Parque Arqueológico del Molinete (Cartagena, España): un modelo integral de gestión de la

pintura mural romana

15.30. Cristina Cívico Lozano, Sergio García-Dils, Irene Loschi (Universidad de Sevilla), Ana

Santa Cruz Martin

Plaza de Armas del Reál Alcázar (Ecija, Siviglia): archeologia in situ et alibi

16.00. Alicia Fernández Díaz (Universidad de Murcia), Gonzalo Castillo Alcántara, Javier Heras

Mora, Macarena Bustamante Álvarez

El vertedero de Blanes (Mérida): un contexto privilegiado para el estudio de la decoración mural

de Emerita Augusta desde una perspectiva multidisciplinar

16.30. Carmen Guiral Pelegrín (UNED), Lara Íñiguez Berrozpe (Universidad de Zaragoza),

Pigmenta perpolita en el noreste de la Península Ibérica: rojo cinabrio y azul egipcio

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE, ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI

Sessione VIII. Riletture e nuove scoperte: Roma e il Lazio (1)

9.00. Francesca Boldrighini*, Federica Rinaldi* (*Parco archeologico del Colosseo – MIBAC)

Conoscere per conservare. Per una carta del rischio delle superfici parietali dipinte del Foro

Romano e del Palatino

9.30. Roberta Alteri (Parco archeologico del Colosseo – MIBAC)

Soffitti inediti dal Palatino e dal Foro Romano: dalla ricomposizione alla valorizzazione

10.00. Chiara Giobbe*, Agnese Pergola* (*Museo Nazionale Romano – MIBAC)

Gli affreschi Pallavicini Rospigliosi del Museo Nazionale Romano

10.30. Agostino De Rosa (Università IUAV di Venezia), Antonio Calandriello (Università di Roma

La Sapienza)

La Sala delle Maschere: un luogo in cui vedersi vedere

Sessione IX. Riletture e nuove scoperte: Roma e il Lazio (2)

11.30. Marina Marcelli*, Cristina Carta*, Anna Maria Marinelli**, Simona Pannuzi** (*Roma

Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; **Istituto Superiore per la Conservazione e il

Restauro-MIBAC),

Nuove ricerche per la conoscenza e la conservazione degli affreschi del Sepolcreto della via

Ostiense a Roma

12.00. G. Casaril, Alessandra Cerrito, Jun Yamada (Seinan Gakuin University), Massimo

Limoncelli (Università di Palermo), P. Saturno

Pitture tardoantiche nel comprensorio dell’Ospedale di S. Giovanni in Laterano (Roma): dalla

scoperta al restauro virtuale. Metodologie e aspetti tecnici per la conservazione, lo studio e la

valorizzazione

12.30. Paolo Tomassini (Ecole Française de Rome)

Ricostruzioni digitali, restauri virtuali: le nuove tecnologie al servizio dello studio,

la conservazione e la valorizzazione della pittura antica a Ostia

Ricostruzioni digitali, restauri virtuali: nuove tecnologie per lo studio,

13.00. Carla Sfameni*, Francesca Colosi**, Fernanda Prestileo***, Antonio D’Eredità*

(*CNR, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico; **CNR, Istituto per le Tecnologie Applicate ai

Beni Culturali; ***CNR, Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali)

Gli intonaci dipinti della villa romana di Cottanello (RI) dallo scavo alla restituzione virtuale: un

approccio multidisciplinare

Sessione X. Riletture e nuove scoperte: dal Vicino Oriente all’Europa Orientale

15.15 Alexander Nagel (Smithsonian Institution, Washington)

Painting Achaemenid Persian Walls: New Research on Fourth Century BCE Palace Decorations at

Persepolis and Susa, Iran

15.45. Claude Vibert Guigue (CNRS, Ecole Normale Supérieure)

Décorer en contexte hypogée ou rupestre au Proche-Orient

16.15. Maria Medvedeva (Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of

Sciences)

Documentary treasure in the Russian archaeological archive. Photographs and drawings of the

first studies of Bosporus decorative painting

16.45. Jure Krajsek*, Jelka Kuret (ZVKDS, Restavratorski center), Jasna Radsel*, Ophélie Vauxion

(Centre Jean Bérard) (*Pokrajinski muzej Celje)

New Roman wall paintings from Noricum: the Muzejski trg site in Celje (Slovenia)

Sessione XI. Riletture e nuove scoperte: l’Europa del Nord

18.00. Renate Thomas (Römisch-Germanisches Museum, Köln)

Die römischen Wandmalereifragmente aus den neuen Ausgrabungen im Bereich

des Praetoriums der CCAA (Köln) – Vom Fund zur Präsentation

18.30. Gabor Bertok (Pazmany Peter Catholic University), Eszter Harsanyi (Eotvos lorand

University, Budapest)

Painted walls of a late Roman palace complex in Iovia in Pannonia

VENERDI’ 13 SETTEMBRE, ERCOLANO, MAV

9.00 Saluti istituzionali

Sessione XII. Archeologie e archeometrie a confronto: un percorso al plurale (2)

9.30. Leslie Rainer (Getty Conservation Institute), Paola Pesaresi (Herculaneum Conservation

Project), Nunzia Laino (Herculaneum Conservation Project)

From macro to micro in archaeological conservation: the wall paintings of

the House of the Bicentenary at Herculaneum as a shared responsibility

10.00. Eleonora Del Federico (Pratt Institute Brooklyn, New York), Cindie Kehlet (Pratt Institute),

Christian Rehorn (RWTH Aachen University) Bernhard Blümich (Aachen University)

Materials and Techniques of the wall paintings of Apodyterium at the Casa dell’Albergo at

Herculaneum

10.30. Arnaud Coutelas (ArkeMine), Lucie Lemoigne (CEPMR), Jana Sanyova (???), Sabine

Groetembril (CEPMR)

Les analyses croisées des peintures murales comme révélateur du chantier de décoration :

l’exemple de la pièce 10 de la villa de Schieren (Grand-Duché du Luxembourg)

Sessione XIV. Archeologie e archeometrie a confronto: un percorso al plurale (3)

11.30. Hilary Becker (Binghamton University)

Mappatura dei colori dell'impero romano: l'indagine scientifica sul commercio romano dei

pigmenti

12.00. John R. Clarke (University of Texas at Austin)

Pigment Analysis as Dating Tool at Oplontis Villa A

12.30. Regina Gee (Montana University)

The Wall Paintings of Oplontis B: New Discoveries and Reconstructions

Sessione XV. Riletture e nuove scoperte: i siti vesuviani (1)

14.45. Grete Stefani (Parco archeologico di Pompei MIBAC), Stella Pisapia

Per un riesame del Primo stile a Pompei, tra pareti e pavimenti

15.15. Chiara Maratini

Per una lettura integrata dello spazio domestico nell’insula VI 7 di Pompei

15.45. Antonio De Simone (Università di Napoli Suor Orsola Benincasa)

Pitture inedite delle insulae meridionali della regio II di Pompei

16.15. Salvatore Ciro Nappo (LaceLab)

Pitture inedite delle insulae meridionali della regio I di Pompei

Sessione XVI. Riletture e nuove scoperte: i siti vesuviani (2)

17.15. Delphine Acolat (Université de Bretagne Occidentale)

Archives photographiques et peintures pompéiennes au XIXe siècle:

documentation de terrain, valorisation d'époque, lecture patrimoniale

17.45. Giuseppe D’Acunto (Università IUAV di Venezia), Maria Grazia Di Giovannantonio (???)

Dal rilievo al restauro virtuale: il frigidario maschile delle Terme Stabiane a Pompei

18.15. ??? Guarino, Silvia Pacifico

Prospettive di conoscenza e di ampliamento del Museo Archeologico di Positano tra scavi

archeologici e restauri per la valorizzazione del Villa Romana

SABATO 14 SETTEMBRE

Escursione, a Positano,al MAR