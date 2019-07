Paolo Borrometi si racconta a Minori

Il presidente Mattarella gli ha conferito “motu proprio” l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.

Il presidente della Sicilia gli ha conferito la Medaglia d’oro di benemerenza.

Il presidente della Toscana gli ha conferito l’onorificenza Pegaso.

Palermo-Romantino- Candiolo- Bracciano hanno concesso la cittadinanza on oraria .

Questa persona risponde al nome di Paolo Borrometi,giornalista e scrittore nato a Modica.

Giornalista (come si dice) impegnato e di prima linea: la mafia lo ha fatto aggredire gli ha incendiato la porta di casa, gli mette in pericolo la vita quotidianamente.

A Minori, in vitato da Alfonso Bottone per discutere del suo libro, Borrometi presenta “Un morto ogni tanto” – Ogni tanto un murticeddu serve, dice la mafia, per calmare un pò tutti.

Domani 07 luglio al Caffè Umberto a Minori alle 20:30