Panico sul volo diretto da New York a Londra. Il caricabatterie di un cellulare esplode innescando un inizio di incendio

Paura sul volo intercontinentale Virgin Atlantic da New York a Londra. Alle 21.00 di ieri sera improvvisamente è esploso un caricabatterie di un telefono cellulare scatenando un inizio di incendio che ha gettato i 217 passeggeri nel panico perché in tanti hanno sentito l’esplosione ed hanno visto le fiamme ed il fumo non sapendo di cosa si trattasse. Immediatamente dal bordo del jet sono stati avvisati i pompieri che hanno atteso il veicolo a Boston, dove è stato effettuato l’atterraggio di emergenza. Per fortuna il personale di bordo è riuscito a domare le fiamme evitando il peggio. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite ed alla fine tutto si è concluso con tanta paura ma senza grossi problemi.