Pagani, resa dei conti di Gambino fa fuori segretario e da le ferie ai dirigenti di Bottone. a scriverlo Aldo Padovano su Il Mattino di Napoli nelle pagine di Salerno

Anche l’avvocato Serritiello costretto a ferie obbligate. Guerra aperta tra il neo sindaco Alberico Gambino e tutti i dirigenti di settore di Palazzo San Carlo. Il repulisti attuato dal sindaco in odore di dacadenza continua a colpire i dirigenti dell’ente paganese che hanno lavorato o collaborato, come è giusto che sia, con la precedente amministrazione guidata da Salvatore Bottone. Più che una pacificazione, così come lo stesso Gambino aveva richiesto a tutta la città poco dopo la sua terza elezione a sindaco, questa sembra una vera e propria resa dei conti. Un’autentica guerra che paradossalmente si sta combattendo a suon di ferie obbligate. Dirigenti pubblici costretti alle ferie forzate nonostante il decreto sindacale 77 dello scorso 17 giugno con il quale lo stesso primo cittadino, invece, vietava le vacanze agli stessi dipendenti comunali. Dopo aver silurato clamorosamente il segretario comunale Francesco Carbutt, Alberico Gambino colpisce l’avvocato Giuseppe Serritiello, difensore dell’ente. Con il decreto sindacale 98 di ieri, infatti, il primo cittadino ha obbligato Serritiello a godere delle ferie accumulate per gli anni 2017 e 2018 onde evitare di incorrere nella monetizzazione. In particolare, il legale avrebbe accumulato 19 giorni di ferie per l’anno 2017 e 31 per l’anno 2018, così come emerso da un’indagine interna avviata su tutti i dirigenti comunali. Al posto dell’avvocato Serritiello è stata nominata l’avvocato Silvia Mastrangelo come responsabile del settore avvocatura. Proprio come Carbutti, anche l’avvocato dell’ente si godrà il mare in questi giorni afosi. Ma le polemiche sulla vicenda del segretario comunale non sono ancora terminate. Francesco Carbutti prima di abbandonare Palazzo San Carlo ha inviato una durissima nota al ministro dell’Interno Matteo Salvini, al Prefetto di Salerno, alla Procura di Nocera Inferiore, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Procura della Corte dei Conti.

LE PRESUNTE VIOLAZIONI

«Grave violazione commessa dal sindaco eletto si legge nella nota di Francesco Carbutti Il decreto sindacale numero 96 del 28 giugno, è contra legem in quanto: fondato sul falso presupposto delle monetizzazioni delle ferie per i segretari comunali; nessuna norma stabilisce che il sindaco possa coercitivamente mandare in ferie il segretario comunale; il decreto stesso promana da organo decaduto di diritto, così come stabilito dal monito del Ministero dell’Interno. Auspico un intervento in tempi brevi per ripristinare le condizioni minime di legittimità e legalità». Parole dure, a cui Alberico Gambino sarebbe intenzionato a rispondere con il ricorso a vie legali per richiedere il risarcimento danni.