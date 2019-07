Ospedale Costa d’Amalfi, senza rianimatore durante la notte: un problema rimasto irrisolto

Questa notte l’Ospedale “Costa d’Amalfi” è rimasto senza rianimatore per circa tre ore, essendo stato costretto ad allontanarsi per un intervento. Il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello era così sguarnito di una figura essenziale nei casi di emergenza. Purtroppo questo problema perdura da tre anni, con un solo rianimatore destinato alla principale struttura sanitaria costiera. Servirebbe almeno una figura reperibile per i trasferimenti, infatti prima un rianimatore giungeva da Cava de’ Tirreni, mentre quello in servizio a Castiglione restava nel presidio: questa notte fortunatamente è scappata la tragedia.