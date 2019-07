Online il maxi bando per funzionari a tempo indeterminato

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale il bando del maxi concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel profilo di Funzionario, nei ruoli del personale del ministero della Giustizia, nell’ambito del progetto “RIPAM” Riqualificazione della Pubblica Amministrazione.

Il concorso è rivolto, in base ai diversi profili previsti, a laureati in discipline attinenti:

studi giuridici

studi economici

psicologia

sociologia

scienze dell’organizzazione

ingegneria gestionale

scienze politiche

servizi sociali

cooperazione allo sviluppo

statistica