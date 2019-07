Oggi è Sant’Alessio il protettore dei mendicanti e dei portieri . Oggi 17 luglio si celebra Sant’Alessio. La sua vita è conosciuta attraverso tre tradizioni, una siriaca, una greca e una romana; in Occidente fu scritta nell’XI secolo anche una Vie de saint Alexis, un poemetto che contribuì a diffonderne il culto.

Secondo la leggenda siriaca, Alessio, figlio di Eufemiano e Agalé, era un patrizio di Costantinopoli, fidanzato con una donna virtuosa che convinse, la sera delle nozze, a rinunciare al matrimonio.

Si imbarcò per la Siria del nord per arrivare poi alla città di Laodicea e poi a Edessa dove si finse mendicante. Quello che raccoglieva di giorno, lo distribuiva di sera ai poveri della città: per il suo ascetismo venne chiamato Mar-Riscia.

Ad Edessa, poco prima di morire come mendicante in un ospedale, rivelò di appartenere ad una famiglia nobile romana e di aver rifiutato il matrimonio per consacrarsi a Dio; così gli furono tributati gli onori degli altari.

Sant’Alessio è il protettore dei moribondi, dei mendicanti e dei portieri e le celebrazioni in suo onore si tengono in Spagna e in alcune zone di Roma.