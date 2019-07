Oggi è Santa Brigida, copatrona d’ Europa . Ecco chi era questa donna coraggiosa Oggi 23 luglio si celebra Santa Brigida. Brigida Birgersdotter nacque a Finsta, una cittadina svedese della regione dell’Uppland, da una famiglia aristocratica.

La prima parte della sua vita fu quella di una laica felicemente sposata: dal suo matrimonio nacquero otto figli, la secondogenita fu Caterina, che, come lei, sarebbe stata canonizzata.

Dopo la morte del marito nel 1344, Brigida sentì la necessità di spostarsi dal suo paese natale per iniziare nuove missioni: lasciata la Svezia nel 1349, si stabilì a Roma.

Visitò molti luoghi italiani, soprattutto dove si trovavano reliquie di santi, come Milano, Pavia, Assisi, Bari, Ortona, Benevento, Arielli, Pozzuoli, Napoli, Salerno, Amalfi e il santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. L’ultimo pellegrinaggio la portò in Terra Santa tra il 1371 e il 1372, permettendole di recarsi negli stessi luoghi in cui predicò Gesù.

Santa Brigida scrive di avere vissuto una straordinaria esperienza mistica, ricca di rivelazioni ricevute da Gesù, dalla Vergine Maria e da alcuni santi. Tali rivelazioni furono dettate ai suoi padri spirituali e raccolte in seguito in otto volumi. Oggetto delle rivelazioni sarebbero anche i disegni di Dio sugli avvenimenti storici, i destinatari furono sia principi che pontefici. In esse non mancano dure ammonizioni in tema di riforma morale del popolo cristiano.

Santa Brigida è la protettrice dei pellegrini, viaggiatori, della sua Svezia e compatrona d’Europa. Le celebrazioni in suo onore si svolgono in tantissime città del vecchio continente e molte anche in Italia, tra cui Roma.