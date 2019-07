Nordsud flautopiano a Villa Fondi

Concerto di pregio in Villa Fondi organizzato da Giacomo Giuliano e dal prof Scibilia, nell’ambito dell’estate della Città di Piano. Confermato dalla presenza di tante tante persone che hanno goduto fino alla fine. A volte capita, di rado, che se qualche spettacolo non piace, la gente si alza e se ne va. ma con questo pianoforte e flauto, vuoi il sapersi presentare e raccontare dei musicisti , vuoi la frescura del posto, vuoi il panorama, ma sta succedendo sempre più spesso che la gente deve essere indirizzata all’uscita per la chiusura.

L’inviata di Positanonews Sara Ciocio, ha seguito l’evento, registrando ma soprattutto inviando in diretta le immagini e i suoni.