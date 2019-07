Non solo san Pantaleone: oggi si festeggia anche santa Liliana

Non solo San Pantaleone. Quest’oggi, 27 luglio, si festeggia anche santa Liliana. In realtà, il nome è di per sé adespota, ovvero nessuna santa lo porta, ma l’onomastico è festeggiato da consuetudine quest’oggi, in quanto è associato al nome di santa Liliosa, vergine e martire.

La sua origine non è così semplice. Arriva dalla Gran Bretagna, come traduzione dell’inglese Lillian. Quest’ultimo però a sua volta non nasce come nome, ma come variante di Elizabeth, e ha origine solo nel XVI secolo. La traduzione potrebbe essere “giglio” (quindi “pura come il giglio”), anche se in realtà a tale concetto viene accostato solo per assonanza ed etimologia con il latino “lilium”, appunto “giglio”.

Liliosa fu martire a Cordova, in Spagna. Con il marito Felice per alcuni anni praticò in segreto il cristianesimo sotto i Musulmani. Alla fine, però, vennero scoperti, imprigionati e uccisi nell’852, sotto il califfo Abd-el-Rahman II.

Non si sa molto altro su di lei.