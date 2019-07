Nocera. Morto travolto dalle onde nel Cilento a Montecorice. Francesco Guidone non ce l’ha fatta

Nocera ( Salerno ) . Morto travolto dalle onde nel Cilento a Montecorice. Francesco Guidone non ce l’ha fatta La tragedia si è consumata nei pressi del lido “Case del Conte”, davanti a decine di bagnanti, che hanno subito avvisato i soccorsi dopo essersi accorti che l’uomo non era più emerso. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il 53enne dipendente dell’INPDAP lascia una moglie e due figli, presenti al momento della tragedia. Era originario di Novera Inferiore, dove ha anche gestito una pizzeria. Polemiche per la mancanza sul posto di un presidio sanitario del 118