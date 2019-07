No Plastic Summer: un’idea dal Cilento per proteggere l’Ambiente

Ascea Marina. A volte non servono grandi progetti per ottenere grandi risultati. Ma bastano idee semplici ed incisive, geniali e coinvolgenti. Idee che colpiscono e divertono: basta poco e il gioco è fatto.



E così che la famiglia Carfora, da 50 anni impegnata nel turismo eco-sostenibile ha pensato di mettere a disposizione dei propri ospiti una borraccia riciclabile, aggiungendo al brand aziendale la scritta: GRETA TI GUARDA.Idea semplice e geniale che ha trasformato la solita borraccia in motivo di vanto per chi la usa, simbolo dell’attivismo contro il cambiamento climatico. E la campagna no-plastic ha avuto un successo incredibile ed inaspettato, rendendo tutti più consapevoli e felici! Non c’è che dire.Anche questa volta ci hanno sorpresi col loro modo di comunicare, spiritoso e diretto. Continuano così il filo conduttore della comunicazione easy & smart, strada già intrapresa nella personalizzazione delle t-shirt dei ragazzi dello staff, andate a ruba anche fra gli ospiti, e potete capire il perché! Complimenti Fabrizio e Vanessa Carfora, Semplicemente geniali.G.M.