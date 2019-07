Nel firmamento dei campioni del tennis testimonial di Capri Watch, splende una nuova stella: complimenti a Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego, tra le giovani new entry nella famiglia di Capri Watch, ha raggiunto uno strepitoso risultato che lo porta a piazzarsi al 46esimo posto della classifica mondiale ATP vincendo il suo primo torneo ATP 250 ad Antalya in Turchia.

Esulta il patron di Capri Watch Silvio Staiano per la doppia vittoria che hanno avuto i suoi due talentuosi campioni della racchetta. L’affermazione del ventiquattrenne Sonego sui campi in erba in Turchia giunta dopo che il tennista torinese ha annullato un match point dell’altro finalista, il serbo Miomir Kecmanovic, segue di due settimane la vittoria sui campi in erba di Stoccarda dell’altro testimonial di Capri Watch, il ventitreenne Matteo Berrettini.

Si conferma quindi la buona stella di Capri Watch che bacia i testimonial dell’azienda che ha creato addirittura un orologio con il quadrante che replica un campo da tennis diventato l’orologio ufficiale della Federazione Italiana Tennis, esibito con orgoglio al polso dei campioni della scuderia di Staiano così come il nome del brand sulle magliette polo quando lottano in campo contro i campioni dell’Atp.

Insieme a Staiano esultano anche i tanti appassionati capresi e napoletani che hanno avuto modo di conoscere Berrettini e Sonego sui campi dell’Accademia Tennis Napoli in occasione.del Capri Watch day, dove Staiano ha voluto che i suoi campioni palleggiassero con i 500 ragazzi delle scuole tennis campane, arrivati per conoscere da vicino i loro beniamini ed ascoltare i loro preziosi consigli dei loro campioni e le astuzie da mettere in atto sui campi da tennis.

La passione di Staiano per il tennis porta l’imprenditore ad impegnarsi per la massima diffusione di questo sport sul territorio della Campania scegliendo come testimonial i più campioni che con le loro vittorie portano ancora più in alto il nome di Capri nel mondo.