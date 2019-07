Nave scuola Palinuro bloccata a Salerno dal maltempo, ecco perchè è stato ritardato l’arrivo nel Cilento dove la aspettavano oggi per l’inaugurazione della statua omonima che verrà posizionata all’ingresso della celebre frazione costiera del Comune di Centola. A causa di però problemi tecnici dovuti anche al maltempo che si sta abbattendo anche in Campania, la nave è ferma a Salerno e approderà a Palinuro nella giornata di venerdì.

Vanto e orgoglio della Marina Militare Italiana, il Palinuro è una “Nave Goletta” con tre alberi armati con vele quadre e vele di taglio per un totale di 15 vele. Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando, invece al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno.

La Nave Palinuro svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli Allievi Sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne d’istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all’equipaggio, gli Allievi della Scuola Sottufficiali di Taranto (Mariscuola Taranto). Il contributo promozionale e di proiezione d’immagine della Marina Militare si manifesta principalmente durante le soste nei porti nazionali ed esteri, durante le quali la Nave testimonia verso la popolazione e le Autorità locali le più antiche tradizioni della marineria italiana.