Napoli,secondo giorno di allenamento a Dimaro -Napoli sotto l’occhio tecnologico

Occhio, quella macchina vi guarda, esplora il vostro corpo, le vostre resistenze, si intrufola nei muscoli, e non a caso la chiamano la macchina infernale: sa tutto di voi, dei calciatori sia chiaro, perché un software vi analizzerà, anzi lo sta già facendo, lo ha fatto. E poi, ovviamente, conserverà i dati, a futura memoria. Il calcio del Terzo Millennio non è mica solo racchiuso dentro ad un pallone, non sia mai, qui ormai la tecnologia avanzata e bisogna sfruttarla senza remore e neanche limiti, per lanciarsi in una dimensione onirica: a quell’aggeggio che sta lì, a bordo campo, non sfugge nulla, e a questo deve servire, a radiografare una squadra, a coglierne nel dettaglio la sua forza esplosiva, ad aggiornare i data base di informazioni sempre più indispensabili. Il diario di bordo di una giornata apparente normale, non fosse per la pioggia che pure aiuta, contiene dettagli, certezze, speranze e tutto ciò che fa ritiro. Gianluca Gaetano, ormai denominato «il biondo», ci ha preso gusto: suo il primo gol stagionale, sua un’altra rete nella partitina di ieri.

VEDO DOPPIO. E’ così, doppia seduta (una al mattino e una al pomeriggio), doppio acquazzone (uno alle 10,30, l’altro per rinfrescare l’aria prima di tornare in campo, alle 17.30); ma s’è raddoppiata anche la folla, sarà che alla domenica la gente trova più agevole spostarsi, e Dimaro-Folgarida ha fatto registrare il pienone, che ne gli alberghi scatterà definitivamente – e sino alla fine del ritiro – da giovedì, quando non ci saranno più stanze a disposizione. SI GIOCA. Ma poi anche ora ciò che diverte è il pallone, e ci mancherebbe, a Ancelotti ne fa uso abbondante: stavolta bianchi contro verdi, undici contro dieci, e quelli in inferiorità numerica, incuranti, vanno subito sul 2-0, prima che finisca 2-1. E’ chiaro che siamo alle prime lezioni (per esempio a Tutino di giocare due tocchi e via), qualche indicazione ci deve pur stare, nonostante ne manchino tanti, troppi e bisognerà aspettare ancora un po’: Manolas, per il quale si sta procedendo a definire il contratto economico, viene annunciato (ma sottovoce), per il giorno 13, dunque per sabato prossimo; Koulibaly non passerà proprio da Dimaro-Folgarida, e se dovesse arrivare in finale di coppa d’Africa, salterà anche tutte le amichevoli (incluse, probabilmente, quelle americane con il Barcellona). Mentre Inglese insegue il campo: poverino, fino ad ora gli è toccato solo differenziato a oltranza e la macchina osserva, studia ma mica guarisce…Non siamo ancora arrivati a questo punto.