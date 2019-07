Napoli. Valigia dimenticata da uno studente fa scattare l’allarme bomba alla metropolitana. Oramai si convive con la paura

Napoli. Oramai sono tempi in cui la paura ed il sospetto la fanno da padrona. Ed è quello che è accaduto questa mattina sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli che collega Piscinola con i Colli Aminei. La circolazione è stata bloccata per motivi di sicurezza poiché si temeva la presenza di una bomba. A far scattare l’allarme la presenza di un trolley sospetto ed abbandonato alla stazione di Piscinola. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri e, dopo i vari controlli, ci si è resi conto che si trattava di un falso allarme poiché la valigia era stata semplicemente dimenticata da uno studente. Ma questo ci fa comprendere come oramai siamo sempre più costretti a vivere in perenne tensione, sempre con la paura che possa accadere qualcosa e che ci si possa trovare coinvolti in una situazione di pericolo.