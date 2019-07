Napoli-Universiadi, il sindaco De Magistris non si presenta alla conferenza: “Censura nei confronti della città”

Non cominciano nel migliore dei modi queste attese Universiadi che si terranno a Napoli. Questa mattina, infatti, il sindaco De Magistris non ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento. Questa la motivazione: “Non possiamo assistere alla censura nei confronti della città a cui è stato impedito di svolgere un intervento di benvenuto al popolo delle Universiadi”.

Queste le parole del Capo Gabinetto Auricchio: “Mi sembra paradossale che occorra faticare per dare la giusta rappresentatività al primo cittadino in un contesto di una kermesse che porta il nome della città”. Anche l’assessore allo sport Borriello ha lasciato la sala.

Pare che non fosse previsto alcun intervento da parte del sindaco di Napoli, mentre era previsto un intervento da parte del governatore De Luca. Inoltre, stando a quanto si vocifera, pare che non fosse neanche previsto un posto per il sindaco al tavolo dei relatori, questo sarebbe stato aggiunto soltanto all’ultimo momento, in un angolo del tavolo.

Nella giornata di domani, il sindaco terrà una conferenza stampa alle ore 12,30 per spiegare il tutto.