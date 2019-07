Napoli, scandalo Balotelli. “Ti do duemila euro se ti tuffi con il motorino”

Napoli, scandalo Balotelli. Il campione ex Inter e Manchester City avrebbe detto al gestore di un lido a Mergellina: ti do 2mila euro se ti tuffi con il motorino. L’uomo, ha prima intascato la scommessa, e poi si è tuffato. Il tutto è provato da un video ora su You Tube. In seguito sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, non sappiamo ancora se per tuffarsi anche loro con la motovedetta su quella dei colleghi della Guardia di Finanza o multare Balotelli & c. A tutto questo dobbiamo aggiungere il fatto che lo stesso Balotelli, ospite a Meta di Sorrento, avrebbe fatto la stessa scommessa a la Conca ma gli scugnizzi metesi gli hanno risposto: – Balotelli te vuless’ fà intelligente pe’ nu minuto… Pe te fa capì quant’ si strunz’ – (purtroppo Balotelli parla solo bresciano, italiano inglese e napoletano: sono lingue a lui sconosciute! )#balotelliquantsistruz