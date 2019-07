Napoli, ritrovati i nuovi sediolini dello stadio San Paolo. Individuato l’autore del furto

Nelle scorse ore si è raccontato del furto di un paio di file di sediolini nuovi allo stadio San Paolo. L’edizione di oggi del Corriere dello sport riporta come l’autore del furto sia stato individuato. Si tratta di un LSU (lavoratore socialmente utile) che lavora all’interno dello stesso impianto.

L’uomo è stato rintracciato nei pressi di Afragola dove aveva nascosto i sediolini sotto la tettoia del proprio posto auto. Condotto in caserma, l’individuo ha cercato di giustificare il gesto parlato addirittura di “regalo” e adducendo motivazioni poco credibili. In realtà, probabilmente, avrebbe voluto rivenderli per guadagnarci qualche soldo, ma il tentativo non è andato a buon fine.