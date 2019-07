NAPOLI PRONTO PER GRANDI VITTORIE TRE RETI AL LIVERPOOL IN AMICHEVOLE INSIGNE AL TOP

I tifosi sono in trepida attesa e le voci sono tante, così come le suggestioni, eppure il mercato – Manolas a parte – ha riservato colpi secondari. Almeno dal punto di vista mediatico. Perché Elmas e Di Lorenzo potrebbero esplodere, soprattutto il primo, ma oggi si tratta semplicemente di ottimi giocatori. Questo sono le impressioni di molti colleghi che hanno seguito il Napoli anche a Diamaro da vicino. L’ambiente è quello giusto e si prosegue con tranquillità secondo un programma tecnico preciso. Un progetto che comincia a decollare con il rientro dei giocatori migliori per le prossime e più importanti amichevoli estive.

I due acquisti giovani non rappresentano gli acquisti che fanno impazzire i tifosi. Eppure Ancelotti è stato chiaro: il secondo posto non basta più. Le pressioni della tifoseria sono tantissime e la sfida con Sarri a distanza è stimolante

Lo ha detto, con parole assai diverse, anche De Laurentiis.

I tifosi aspettano non i colpi di scena ma certezze. Anhe “DELA” ha bisogno di vincere. Lo spiegò tra la folla a Dimaro. Ecco perché, alla fine, due grandi acquisti arriveranno. Ancelotti e De Laurentiis, stanno seguendo sicuramente una strategia di merato e si sono sbilanciati troppo per fare un passo indietro. Solo che il mercato è imprevedibile e anche molto complicato. Le squadre europee tengono d’occhio Giuntoli e le mosse azzurre.

GRANDE MISTER ANCELOTTI – Il tecnico del Napoli si aspetta due acquisti per riempire quelle due poltrone vuote nei ruoli chiae Giocatori utili ad essere impreedibili tra le linee Il vero obiettivo è James Rodriguez, non c’è neppure bisogno di ribadirlo. Ne ha parlato talmente tante volte, l’allenatore del Napoli, che anche chi non segue il calcio se ne ricorda perfettamente. Ne parlò pur senza citarlo nell’ultima intervista quando spiegò di aspettarsi un giocatore tra le linee che occupasse la posizione di centro-destra. In una recente intervista al direttore Liberato Ferrara di “PER SEPRE NAPOLI ” testata giornalistica napoletana abbiamo analizzato possibili aquisti a centrocampo con un elemento di qualità nel gioco di contenimento in fase di non possesso e l’arrio di un attaccante bravo a dialogare nei fraseggi e ad essere una sorta di seonda punta iino a Milik Un alter ego di Insigne ma dal lato opposto, per intenderci. Il secondo obiettivo dipenderà dalle opportunità. Potrebbe essere una seconda punta, un esterno o un attaccante. Può essere (ancora) Pépé, Icardi o Lozano per il classico ritorno di fiamma. Due grandi giocatori offensivi per rendere grande il Napoli: è solo questione di tempo. Nessuno si aspetta brutte sorprese. Neppure il Napoli. Così scrive la redazione di TUTTONAPOLI.