Napoli, preso Elmas: al Fenerbahce 15 milioni più bonus

Carlo Ancelotti è stato accontentato. Il tecnico del Napoli aveva chiesto rinforzi a centrocampo dopo la partenza di Diawara e la società azzurra ha chiuso con il Fenerbahce per il 19enne Eljif Elmas. Intesa raggiunta sulla base di 15 milioni più bonus: il giocatore di origine macedone (e amico di Goran Pandev) tra oggi e domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con il club partenopeo. Elmas era seguito anche dalla Fiorentina e dall’Inter.