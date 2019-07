Napoli, non solo bagarinaggio di biglietti per il Golfo ma anche ticket falsi. La denuncia dell’ABBAC

Non bastano abusivi e truffatori per case vacanze, ritorna il Bagarinaggio dei biglietti per le isole del Golfo e non mancano altre vicende denunciate dall’Abbac. L’associazione dei b&b ed affittacamere condivide la necessità di uncontrollo e verifica accurata da parte degli organi di controllo e forze dell’ordine e che tenga conto anche dei ticket falsi di ANM e Eav – Lo denuncia il Presidente Abbac Agostino Ingenito che chiede verifiche delle società di trasporto. “Al danno ora anche la beffa, non solo subire io rischio di affitti in nero e truffe online ora anche trasporti e mobilità che sono spesso discutibili per organizzazione, frequenza e servizi , ora emergono ulteriori dettagli anche in merito ai biglietti fasulli e spacciati come autentici – dichiara il presidente Abbac – Chiediamo di potenziare anche il controllo alla stazione, aeroporto e porto per il ritorno di abusivi che ormai si aggirano senza neppure un minimo di pudore, speculando su disinformazione dei viaggiatori stranieri. Occorre quel tavolo permanente della mobilità che abbiamo chiesto alla Regione ormai da circa un anno ma senza esito sinora. Avevamo sperato la scorsa settimana con una chiamata all’ultimo momento del consigliere Cascone per la vicenda Eav ma poi la convocazione saltò”.