Napoli, incidente shock: scooter contro guard rail, ragazza di 15 anni perde la vita

Tremendo incidente questa mattina a Napoli. Nei pressi del sottopasso Claudio a Fuorigrotta, una 15enne ha perso la vita dopo che lo scooter a bordo del quale era si è schiantato contro il guard rail. Il mezzo era guidato da un suo amico, 16enne, provvisto di foglio rosa. Il giovane ha perso il controllo del motociclo e la giovane donna ha avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale per i rilievi del caso. Il guidatore è stato sottoposto a test alcolemico e sull’uso di sostanze stupefacenti; il risultato non è ancora noto. Alcune fonti parlerebbero di un tamponamento causato da un’auto poi fuggita, ma le versioni ancora non sono ufficiali.