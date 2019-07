Napoli, in fiamme un deposito di giocattoli: evacuate più di 100 persone. Fumo visibile dalla Penisola Sorrentina

Tremendo incendio questa mattina a Napoli. Intorno alle ore 6, ha preso fuoco un deposito di giocattoli in via Caduti di Nassiriya. Impressionante come le fiamme si siano propagate in pochissimi minuti: il fumo che si è generato è visibile persino dalla Penisola Sorrentina.

Sono intervenuti quanto prima i Vigili del Fuoco e hanno lavorato per diverse ore per cercare di spegnere le fiamme, le quali hanno attaccato le palazzine vicine. Sono state evacuate, per questo, oltre 100 persone. Stando alle segnalazioni, si respira un forte odore di plastica bruciata nella zona. Pare anche che sia mancata l’energia elettrica nella zona per diverso tempo. Gli sfollati sono stati accolti dalla parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria.