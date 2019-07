Napoli. Casa della Musica / Rassegna Controvento. JUORNE, scritto e diretto da Diego Sommaripa, con Chiara Vitiello.

Articolo di Maurizio Vitiello – JUORNE, scritto e diretto da Diego Sommaripa, con Chiara Vitiello alla Casa Della Musica / Rassegna Controvento.

Giovedì 18 Luglio 2019, ore 21.00

Casa Della Musica / Rassegna Controvento

Via Corrado Barbagallo, 115 – Napoli

JUORNE

scritto e diretto da Diego Sommaripa

con Chiara Vitiello

Una scheda sulla trama:

La Vicenda in un flusso di parole porta l’attenzione su una Donna, una Madre, sola a battagliare in una Guerra giornaliera con un peso specifico: crescere un bambino disabile.

A questa guerra sarà contrapposta la Pace ovvero l’amore per il figlio, un amore smisurato, che, però, porterà conseguenze irreparabili.

Juorne è una storia di Rapporti, che si creano, si formano, si rompono, si contorcono, si sgretolano.

Vivremo gli anni d’amore e d’odio di questi Rapporti Madre/Figlio, Madre/Padre, Madre/Istituzioni.



Una scheda su CONTROVENTO:

La rassegna CONTROVENTO che si propone di indirizzare l’attenzione del pubblico nei confronti della drammaturgia e della danza contemporanea intesa non solo come nuovi testi, ma anche come nuovi interpreti e nuove modalità espressive tutte rigorosamente al di sotto dei 35 anni di età. L’intenzione è quella di stimolare un’attenzione particolare da parte delle giovani generazioni e di meglio articolare, completandola, la proposta teatrale del COMPLESSO PALAPARTENOPE. Una programmazione di spettacoli che recepisce il pullulare di creatività, di proposte, di movimenti, di fermenti intellettuali, di prosa, di musica, di danza e di tutto ciò che il mondo teatrale nazionale è portatore. La creazione di una rete regionale e nazionale che, promuove un’azione di sostegno per i giovani talenti italiani.

INFO:

Biglietto intero €8

Biglietto ridotto €5 studenti, under 30 e over 65

Da non perdere.

Maurizio Vitiello