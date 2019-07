NAPOLI CALCIO UN SOLO OBIETTIVO LO SCUDETTO – L’ALTRO CALCIO – GIGIONE MARESCA

DIMARO LIVE , 16 LUG – L’ALTRO CALCIO IN CAMPO RUBRICA DI GIGIONE MARESCA

Noi in campo con le forze migliori. Con Loredana Soldatini e Giuseppe Pontecorvo. I nostri amici tifosi danno una mano alla crescita di una rubrica su calcio Napoli che abbiamo iniziato l’anno scorso. Libera informazione con la libera fantasia e presenza non invadente ai bordi del campo di appassionati che da oltre 9 anni seguono con amore il calcio Nappoli da tifosi al campo di allenamento. Informazione a 360 gradi con video dirette foto e la forza del web e con l’esperienza da oltre 15 anni nel campo dell’ editoria e nella comunicazione a livello naionale ed internazionale. Il coordinamento del lavoro a cura di Gigione Maresca e suo staff per promuovere una informazione sportiva attenta e propositiva al servizio dei tifosi e dei tanti lettori a cui stanno a cuore le sorti del calcio Nspoli.

AMBIZIONI E PROSPETTIVE

Ai microfoni del giornale e dei nostri colleghi presenti sul posto le speranze di ZIO PIOTR

Il centrocampista esprime le sue spontanee riflessioni in merito al prossimo campionato. “Quest’anno possiamo puntare a qualcosa di fantastico. Abbiamo una rosa molto forte e stanno arrivando giocatori di livello grandissimo. Il mio sogno è lo scudetto”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli da ritiro di Dimaro. “Faremo di tutto – ha aggiunto il polacco – per far contenti tifosi, giocando bene e vincendo le partite. Sappiamo che lo scudetto sarebbe una cosa speciale per noi, per i tifosi, per tutto il popolo napoletano, meritano questa soddisfazione e speriamo che quest’anno diamo qualcosa in più rispetto all’anno passato. Le concorrenti Juve e Inter, in un campionato che sarà più interessante perché oltre alla Juventus c’è anche l’Inter che già era una grande squadra con rendimento alterno, ma ora con Conte avrà qualcosa in più”. Noi dovremmo far meglio evitando cali di tensione e sbagliare di meno sottoporta. Gli avversari si rinforzano con calciatori stranieri di provata esperienza e forti tecnicamente . Ancelotti e il presidente De Laurentiissanno benissimo che per competere nel prossimo anno a livelli altissimi occorre organizzare una squadra con giovani talenti e calciatori esperti e già rodati e soprattutto essere più competitivi con l’innesto di campioni . Si sta in questo momento ad ossevare le dinamiche del mercato mentre è stato bravo Giuntoli a vendere i giovani in rosa che non hanno futuro nel progetto di Ancelotti. In attesa del nuovo Maradona alleghiamo foto del campo e dei nostri beniamini Lorenzo Insigne e Manolas.